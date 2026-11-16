Köprücü: "Ata sporumuz cirit daha modern şartlarda yaşatılacak"

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, hizmete açılan yeni tesisin ata sporu ciridin daha modern şartlarda yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına imkân sağlayacağını belirtti. Köprücü, tesisin çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Tesisteki 40 at kapasiteli ahırın Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası'nın grup ve final müsabakalarının Bayburt’ta düzenlenmesine katkı sunacağını aktaran Köprücü, kentteki 11 atlı cirit takımı ve yaklaşık 100 lisanslı sporcunun sahadan yararlanacağını kaydetti. Yeni alanın yalnızca sportif faaliyetlerle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Köprücü, Dede Korkut Şenlikleri'nde düzenlenecek etkinliklerin de burada yapılacağını ifade etti.

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Dünkü açılışta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gelecek yıl Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları'nın Bayburt ve Erzurum'da yapılacağını duyurmuştu. Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları'na da değinen Köprücü, Etnospor etkinliklerinin Bayburt’ta yapılma ihtimalinin bulunduğunu hatırlatarak, bu tür organizasyonların kentin tanıtımına katkı sağlayacağını bildirdi.

Atlı cirit sahasına yönelik "Bu saha yapılacağına bir fabrika yapılsaydı" şeklindeki eleştirileri de değerlendiren Köprücü, spor tesisi için ayrılan kaynağın Gençlik ve Spor Bakanlığının spor yatırımları bütçesinden karşılandığını söyledi. Bu nedenle tesis için kullanılan ödeneğin herhangi bir fabrikaya aktarılabilecek kaynak olmadığını belirten Köprücü, Bayburt’un üretim, istihdam ve yeni iş imkânlarına ihtiyaç duyduğunu ancak şehirlerin gelişiminin yalnızca fabrikalarla ölçülemeyeceğini bildirerek, "Elbette Bayburt'un fabrikalara, üretime, istihdama ve yeni iş imkânlarına ihtiyacı vardır. Bunları talep etmek hepimizin hakkıdır. Ancak bir şehrin gelişmesi yalnızca fabrikalarla ölçülmez. Kültürüne, sporuna, tarihine, turizmine ve sosyal yaşamına yapılan yatırımlar da şehirlerin geleceği açısından büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

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Tesisin uzun yıllar atlı cirit müsabakalarına ve kültürel organizasyonlara ev sahipliği yapmasını temenni eden Köprücü, vatandaşları cirit müsabakalarını izlemeye ve ata binmeye davet etti.

Köprücü, son olarak Türkiye'nin en modern atlı cirit sahalarından birinin şehre kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.