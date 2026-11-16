Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Köprücü: "Ata sporumuz cirit daha modern şartlarda yaşatılacak"

        Köprücü: "Ata sporumuz cirit daha modern şartlarda yaşatılacak"

        Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, hizmete açılan yeni tesisin ata sporu ciridin daha modern şartlarda yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına imkân sağlayacağını belirtti. Köprücü, tesisin çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Köprücü: "Ata sporumuz cirit daha modern şartlarda yaşatılacak"

        Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, hizmete açılan yeni tesisin ata sporu ciridin daha modern şartlarda yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına imkân sağlayacağını belirtti. Köprücü, tesisin çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

        Tesisteki 40 at kapasiteli ahırın Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası'nın grup ve final müsabakalarının Bayburt’ta düzenlenmesine katkı sunacağını aktaran Köprücü, kentteki 11 atlı cirit takımı ve yaklaşık 100 lisanslı sporcunun sahadan yararlanacağını kaydetti. Yeni alanın yalnızca sportif faaliyetlerle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Köprücü, Dede Korkut Şenlikleri'nde düzenlenecek etkinliklerin de burada yapılacağını ifade etti.

        REKLAM

        Dünkü açılışta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gelecek yıl Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları'nın Bayburt ve Erzurum'da yapılacağını duyurmuştu. Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları'na da değinen Köprücü, Etnospor etkinliklerinin Bayburt’ta yapılma ihtimalinin bulunduğunu hatırlatarak, bu tür organizasyonların kentin tanıtımına katkı sağlayacağını bildirdi.

        Atlı cirit sahasına yönelik "Bu saha yapılacağına bir fabrika yapılsaydı" şeklindeki eleştirileri de değerlendiren Köprücü, spor tesisi için ayrılan kaynağın Gençlik ve Spor Bakanlığının spor yatırımları bütçesinden karşılandığını söyledi. Bu nedenle tesis için kullanılan ödeneğin herhangi bir fabrikaya aktarılabilecek kaynak olmadığını belirten Köprücü, Bayburt’un üretim, istihdam ve yeni iş imkânlarına ihtiyaç duyduğunu ancak şehirlerin gelişiminin yalnızca fabrikalarla ölçülemeyeceğini bildirerek, "Elbette Bayburt'un fabrikalara, üretime, istihdama ve yeni iş imkânlarına ihtiyacı vardır. Bunları talep etmek hepimizin hakkıdır. Ancak bir şehrin gelişmesi yalnızca fabrikalarla ölçülmez. Kültürüne, sporuna, tarihine, turizmine ve sosyal yaşamına yapılan yatırımlar da şehirlerin geleceği açısından büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Tesisin uzun yıllar atlı cirit müsabakalarına ve kültürel organizasyonlara ev sahipliği yapmasını temenni eden Köprücü, vatandaşları cirit müsabakalarını izlemeye ve ata binmeye davet etti.

        Köprücü, son olarak Türkiye'nin en modern atlı cirit sahalarından birinin şehre kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Aydıntepe'deki okullarda değerler eğitimi çalışmaları görüşüldü
        Aydıntepe'deki okullarda değerler eğitimi çalışmaları görüşüldü
        Bayburt kütüphanesinde çocuklar yeteneklerini geliştiriyor
        Bayburt kütüphanesinde çocuklar yeteneklerini geliştiriyor
        Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 bin 109 oldu
        Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 bin 109 oldu
        Mobil sosyal hizmet çalışmaları kent merkezinde sürdü
        Mobil sosyal hizmet çalışmaları kent merkezinde sürdü
        Bayburt'ta öğrenciler okulun hatıra ormanını yeşertti
        Bayburt'ta öğrenciler okulun hatıra ormanını yeşertti
        Bayburt'ta Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Bayburt'ta Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi