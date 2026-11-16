Bayburt'ta öğrenciler okulun hatıra ormanını yeşertti
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Yeşil VatanGeleceğe Nefes' etkinliği kapsamında okulun 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidan dikti.
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Yeşil VatanGeleceğe Nefes' etkinliği kapsamında okulun 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidan dikti.
İyilik Kulübü ile Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Kulübünün iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.
Aralıklarla hatıra ormanında fidan dikimi yapan öğrenciler, diktikleri fidanların bakımını ve gelişimini takip ederek Bayburt'un yarınlarına yeşil katkıda bulunuyor.
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