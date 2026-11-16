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        Bayburt'ta öğrenciler okulun hatıra ormanını yeşertti

        Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Yeşil VatanGeleceğe Nefes' etkinliği kapsamında okulun 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidan dikti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Bayburt'ta öğrenciler okulun hatıra ormanını yeşertti

        Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Yeşil VatanGeleceğe Nefes' etkinliği kapsamında okulun 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidan dikti.

        İyilik Kulübü ile Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Kulübünün iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

        Aralıklarla hatıra ormanında fidan dikimi yapan öğrenciler, diktikleri fidanların bakımını ve gelişimini takip ederek Bayburt'un yarınlarına yeşil katkıda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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