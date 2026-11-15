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        Bakan Bak Bayburt'ta spor yatırımlarını inceledi

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayburt programı kapsamında Yeni Şehir Parkı mevkiinde yapımı devam eden kapalı tenis kortu inşaat alanı ile Kop Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Bayburt'un spor altyapısının geliştirilmesine yönelik talepler Bakan Bak'a iletildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Bakan Bak Bayburt'ta spor yatırımlarını inceledi

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayburt programı kapsamında Yeni Şehir Parkı mevkiinde yapımı devam eden kapalı tenis kortu inşaat alanı ile Kop Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Bayburt'un spor altyapısının geliştirilmesine yönelik talepler Bakan Bak'a iletildi.

        Bakan Bak, ilk olarak tenis kortu inşaat alanında sürdürülen çalışmaları yerinde takip etti. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bak'a proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve tesisin özellikleri hakkında bilgi verdi.

        Spor kompleksinde her biri yaklaşık 648 metrekare büyüklüğünde 3 kapalı ve 2 açık tenis kortu inşa ediliyor. Kompleks bünyesinde ayrıca standart saha ölçülerine sahip futbol sahası, 500 kişilik seyirci tribünü, soyunma odaları ve kafeterya bulunacak. Spor kompleksinin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

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        Kapalı tenis kortu inşaat alanındaki incelemelerinin ardından Kop Kayak Merkezi'ne geçen Bakan Bak'ı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan karşıladı. Vali Eldivan, kayak merkezinin geliştirilmesine yönelik mevcut telesiyej hattının yenilenmesi ve 4 sandalyeli yeni bir telesiyej hattının yapılmasını içeren projeyi Bakan Bak'a sundu.

        Kayak merkezinde bulunan minik sporcular da Bakan Bak'tan kayak malzemelerini ve kişisel eşyalarını koyabilecekleri bir konteyner talebinde bulundu. Çocukların isteğinin yerine getirileceğini kaydeden Bakan Bak, "Gerekeni yapacağız, eksiklikleri tamamlarız. Küçük hanım, sen iste yeter ki. Önemli olan sensin, gelecek sensin" dedi.

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        Bakan Bak, Bayburt programını tamamlamasının ardından memleketi Rize'ye hareket etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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