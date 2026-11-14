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        Dünya İyilik Günü'nde hastalar ve çocuklara moral ziyareti

        Bayburt İl Müftülüğü personeli, Dünya İyilik Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören hastalar ile yaşlı ve yetim çocukları ziyaret ederek moral verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Dünya İyilik Günü'nde hastalar ve çocuklara moral ziyareti

        Bayburt İl Müftülüğü personeli, Dünya İyilik Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören hastalar ile yaşlı ve yetim çocukları ziyaret ederek moral verdi.

        Müftü yardımcıları Yener Kalender, İlim Tatlı, Vaiz Hacer Dursun, hastane manevi danışmanları Yusuf Albayrak, Hatice Ozan hastalar ve çocuklarla bir araya geldi.

        Hastalarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten din görevlileri, yaşlılar ve yetim çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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