Dünya İyilik Günü'nde hastalar ve çocuklara moral ziyareti

Bayburt İl Müftülüğü personeli, Dünya İyilik Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören hastalar ile yaşlı ve yetim çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Müftü yardımcıları Yener Kalender, İlim Tatlı, Vaiz Hacer Dursun, hastane manevi danışmanları Yusuf Albayrak, Hatice Ozan hastalar ve çocuklarla bir araya geldi.

Hastalarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten din görevlileri, yaşlılar ve yetim çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler takdim etti.