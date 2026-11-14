Bayburt'ta BİLSEM öğrencileri temiz su için "akıllı matara" geliştirdi

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, temiz suya ulaşmanın zor olduğu yerlerde kullanılabilecek taşınabilir "akıllı matara" geliştirdi.

Merkezde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Irmak Buğlem ile 6. sınıf öğrencisi ​​​​​​​Azra Beren Araz, teknoloji ve tasarım öğretmeni Zöhre Araz koordinatörlüğünde "Hibrit Nanofiltrasyon ve Fotosterilizasyon Tabanlı Mobil Su Arıtma Ünitesi Projesi"ni hazırladı.

Öğrenciler, proje kapsamında afetlerde, altyapı sorunlarında veya doğada temiz suya ulaşmanın zor olduğu durumlarda da kullanılabilecek taşınabilir akıllı matara geliştirdi.

Sudaki ağır metalleri büyük oranda temizleyen akıllı mataradaki ışık sistemi sayesinde de mikroplar yok edilerek hızlı şekilde güvenli içme suyu elde edilebiliyor.

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Proje, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın Sağlıklı Yaşam Kategorisi Ortaokul Seviyesi'nde Türkiye ikinciliği kazandı.

Öğretmen Zöhre Araz, AA muhabirine, öğrencilerin uzun ve yorucu bir çalışma döneminin ardından emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Öğrencileriyle birlikte insanlık yararına güzel bir projeye imza attıklarını belirten Araz, projenin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlamasının önemli olduğunu vurguladı.

Araz, çocukların yarışmadan gururla döndüğünü ifade ederek, "Bütün çocukların, öğrencilerin konfor alanlarını bırakarak gayret etmelerini, Türkiye'nin geleceğine yön veren gençler olmalarını arzu ediyorum. Bize sunulan teknolojileri kullanmayı bir kenara bırakarak, öğrencilerimizin de bir şeyler üreterek insanların kullanımına sunmasını temenni ediyorum." dedi.

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Irmak Buğlem ise TEKNOFEST'te bulunmanın kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu dile getirerek, hedeflerinin projelerini geliştirmek olduğunu belirtti.

Azra Beren Araz da geliştirecekleri yeni projelerle dünyaya ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.