Bölge ASKOM Toplantısı Bayburt'ta yapıldı

Toplantıya, Bayburt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, Kars İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Arif Eker, Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Askeroğlu ve Iğdır İl Sağlık Müdürü Dr. Abaset Bağcı ile ilgili illerin sağlık yöneticileri katıldı.

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