İkinci kez kopan ön çapraz bağ Bayburt'ta başarılı operasyonla onarıldı
Bayburt Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonda, hastanın kendi ayak bileğinden alınan tendon kullanılarak dizindeki kopan ön çapraz bağ yeniden oluşturuldu.
Bayburt Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonda, hastanın kendi ayak bileğinden alınan tendon kullanılarak dizindeki kopan ön çapraz bağ yeniden oluşturuldu.
Daha önce İstanbul’da ön çapraz bağ ameliyatı geçiren hasta, bağın yeniden kopması üzerine Bayburt Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine başvurdu. Yapılan muayenenin ardından ameliyat kararı alındı.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ünal Saraç tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanın ayak bileğinden alınan peroneus longus tendonu dizdeki kopan bağın yerine kullanıldı. Ameliyatı başarılı geçen hastanın tedavisinin hastane servisinde sürdüğü öğrenildi.
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