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        İkinci kez kopan ön çapraz bağ Bayburt'ta başarılı operasyonla onarıldı

        Bayburt Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonda, hastanın kendi ayak bileğinden alınan tendon kullanılarak dizindeki kopan ön çapraz bağ yeniden oluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:12 Güncelleme:
        İkinci kez kopan ön çapraz bağ Bayburt'ta başarılı operasyonla onarıldı

        Bayburt Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonda, hastanın kendi ayak bileğinden alınan tendon kullanılarak dizindeki kopan ön çapraz bağ yeniden oluşturuldu.

        Daha önce İstanbul’da ön çapraz bağ ameliyatı geçiren hasta, bağın yeniden kopması üzerine Bayburt Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine başvurdu. Yapılan muayenenin ardından ameliyat kararı alındı.

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ünal Saraç tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanın ayak bileğinden alınan peroneus longus tendonu dizdeki kopan bağın yerine kullanıldı. Ameliyatı başarılı geçen hastanın tedavisinin hastane servisinde sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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