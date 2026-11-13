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        Bayburt'ta öğrencilere sağlık eğitimi verildi

        Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında Milli Eğitim Vakfı Konursu İlkokulu ve Anaokulunda öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri düzenlendi. Etkinliklerde öğrencilere sağlıklı yaşam, kişisel hijyen, ağızdiş sağlığı, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri konularında bilgilendirmeler yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Bayburt'ta öğrencilere sağlık eğitimi verildi

        Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında Milli Eğitim Vakfı Konursu İlkokulu ve Anaokulunda öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri düzenlendi. Etkinliklerde öğrencilere sağlıklı yaşam, kişisel hijyen, ağızdiş sağlığı, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri konularında bilgilendirmeler yapıldı.

        Öğrencilerin sağlık bilincini küçük yaşlarda kazanmalarını amaçlayan etkinliklerde çeşitli eğitici ve eğlenceli faaliyetlere de yer verildi. Çocukların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri hijyen alışkanlıkları ve hastalıklardan korunma yolları da anlatıldı.

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        Çalışmalarla öğrencilerin sağlık konularında bilinçlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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