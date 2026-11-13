Bayburt'ta Öğretmenler Günü'ne özel okçuluk ve dart turnuvası düzenlendi
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta düzenlenen geleneksel okçuluk ve dart turnuvaları, final müsabakalarının ardından tamamlandı.
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt’ta düzenlenen geleneksel okçuluk ve dart turnuvaları, final müsabakalarının ardından tamamlandı.
Farklı branş öğretmenlerinin katıldığı turnuvalarda, kıyasıya rekabetin yanında dostluk ve dayanışma da ön plana çıktı. Turnuvalarda mücadele eden öğretmenler, hem sportif becerilerini sergiledi hem de keyifli vakit geçirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da final karşılaşmalarını takip etti. Müsabakaların ardından derece elde eden öğretmenlere madalyaları verildi.
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