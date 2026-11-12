Demirözü'nde çiftçilere gıda güvenliği ve besicilik anlatıldı
Bayburt Üniversitesi tarafından Bİ' Buluşma (Bilim İletişimi Buluşmaları) etkinlikleri kapsamında Demirözü ilçesinde 'COP31'e Doğru: Çiftçi Buluşmaları Paneli10' düzenlendi. Çiftçileri bilimsel bilgiyle buluşturmayı amaçlayan panelde, tarım ve hayvancılık alanındaki güncel konular akademisyenler tarafından ele alındı.
Bayburt Üniversitesi tarafından Bİ’ Buluşma (Bilim İletişimi Buluşmaları) etkinlikleri kapsamında Demirözü ilçesinde 'COP31’e Doğru: Çiftçi Buluşmaları Paneli10' düzenlendi. Çiftçileri bilimsel bilgiyle buluşturmayı amaçlayan panelde, tarım ve hayvancılık alanındaki güncel konular akademisyenler tarafından ele alındı.
Mustafa Köseoğlu taziye evinde gerçekleştirilen programda, Dr. Öğr. Üyesi Yahya Yasin Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Sadık Çıvracı, gıda güvenliğinin önemi, katkı maddelerinin insan sağlığına etkileri ve hayvan beslemede yapılan yanlışların besiciliğe yansımaları üzerine çiftçileri yakından ilgilendiren konularda sunum yaptı.
Programın kültürsanat bölümünde ise Arş. Gör. Dr. Zehra Eminoğlu Gököğlan ve Mustafa Gököğlan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirdi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yaşar Erdoğan’ın da yer aldığı etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.
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