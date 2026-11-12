Hastanın böbrek taşı kaynaklı şikâyeti kapalı yöntemle giderildi

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Niyazi Perolli tarafından Sağ RIRS (Retrograd İntrarenal Cerrahi) yöntemiyle yapılan operasyonda böbrekteki taşlar kırılarak temizlendi.

Sağ yan ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde sağ böbreğinde 2,5 santimetre ve 7 milimetre boyutlarında iki taş tespit edildi.

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