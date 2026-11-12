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        Kaymakam Ahat üç köyde incelemelerde bulundu

        Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Yukarıdikmetaş, Devetaşı ve Eymür köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:39 Güncelleme:
        Kaymakam Ahat üç köyde incelemelerde bulundu

        Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Yukarıdikmetaş, Devetaşı ve Eymür köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kurum amirlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde köy muhtarlarıyla görüşen Kaymakam Ahat, Yukarıdikmetaş Köyü Muhtarı Bakır Ayhan, Devetaşı Köyü Muhtarı Ertan Ölmez ve Eymür Köyü Muhtarı Erdönmez Peker’den köylerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

        Köy odalarında da vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ahat, köy sakinlerinin talep ve beklentilerini dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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