Trabzon ve çevre illerde 504 bin 735 fidan toprakla buluşturuldu

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 504 bin 735 fidan dikildi.

Trabzon'da, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Akçaabat ilçesinin Yaylacık Çimeni mevkisinde organize edilen etkinlikte, çocuklara daha güzel bir doğa bırakmayı amaçladıklarını söyledi.

Trabzon'un orman varlığı ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir il olduğunu belirten Yılmaz, ormanları korumak ve zenginleştirmenin önemine dikkati çekti.

Doğu Karadeniz'in yağışların yol açtığı doğal afetlerden çok fazla etkilendiğine işaret eden Yılmaz, tedbirler açısından orman kalitesinin korunmasının önem taşıdığını kaydetti.

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Trabzon Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Orman Bölge Müdürü Ahmet Demirci ve öğrencilerin de katıldığı programda, 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

İl genelinde ise 34 noktada 121 bin fidan dikildi.

- Ordu

Ordu'da Milli Ağaçlandırma Günü kutlandı.

Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'nin bahçesindeki programda, toprağa sadece fidan değil, yarınlara umut, geleceğe nefes ve yeşil bir vatan bıraktıkları çok anlamlı bir gün yaşadıklarını söyledi.

Ormanların korunması ve geliştirilmesinin asli görevleri olduğuna dikkati çeken Uzundal, "Bugün burada geleceğe nefes, dünyaya barış olmak üzere bir aradayız. Şayet, 'Yarınlar nefessiz kalmasın' diyorsak, işe bugünden bir fidan dikerek başlamalıyız. Yarının son günümüz olacağını bilsek bile yine bir fidan dikme gayretinde olmalıyız." dedi.

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Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol, huzurevi sakinleri ve öğrenciler, çeşitli türdeki fidanları dikti.

Ordu'da çeşitli noktalarda 1500 fidan toprakla buluşturuldu.

- Giresun

Giresun'daki program ise Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Koç, Giresun'un yeşil zenginliğine katkı sunan ağaçlandırma çalışmalarının geleceğe nefes olacağını söyledi.

Ağaç dikmenin yarınlara yapılan bir yatırım olduğunu belirten Koç, "Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, çocuklarımıza bırakacağımız daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünyanın umudu olacaktır." diye konuştu.

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Program, protokol üyeleri, davetliler ve öğrencilerin fidan dikmesiyle tamamlandı.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında il genelinde 87 bin hektarda 167 bin fidan dikildi.

- Rize

Rize'de 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sahil Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, Rize'nin yeşil bir kent olduğunu söyledi.

Ağaç ve orman varlığının önemine işaret eden Baydaş, "Orman varlığımıza, korumamız, geleceğe taşımamız, evlatlarımıza ve torunlarımıza bırakmamız gereken bir miras olarak bakıyoruz." dedi.

Vali Baydaş ve katılımcılar, fidanları toprakla buluşturdu.

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- Artvin

Artvin'de 185 dekarda 25 bin 735 fidan dikildi.

Vali Turan Ergün, Orman Bölge Müdürlüğünce Ortaköy Tünel mevkisinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen programda, Milli Ağaçlandırma Günü'nün ormanların korunması, doğa sevgisinin pekiştirilmesi ve çevreye duyarlı nesillerin yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Artvin genelinde 185 dekarda 1700'ü Butko zeytini olmak üzere çeşitli türlerde 25 bin 735 fidanı toprakla buluşturacaklarını aktaran Ergün, vatandaşlara da 10 bin fidan dağıtılacağını kaydetti.

Orman Bölge Müdürlüğünce son iki yıldır Butko zeytini fidanı dikim çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Ergün, Çoruh Vadisi'ne özgü bir tür olan Butko zeytininin Artvin için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurguladı.

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Ergün, Ortaköy'de dikilen Butko zeytini fidanlarıyla köy sakinlerine sürekli bir gelir kaynağı sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Katılımcılar, Butko zeytini, incir, hurma, armut ve elma fidanı dikti.

- Bayburt

Bayburt'ta da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi.

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü'ndeki programda, il genelinde 185 bin fidanı toprakla buluşturarak kentin yeşil dokusuna katkı sağlayacaklarını söyledi.

Küresel ısınma, kuraklık ve orman yangını gibi faktörlerin yeşil alanların artırılmasının önemini ortaya koyduğunun altını çizen Eldivan, şu değerlendirmede bulundu:

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"Ülkemizde ağaçlandırma ve erozyonla mücadele alanında yürütülen çalışmalarla, çevrenin korunmasına önemli ve ciddi katkılarda bulunulmaktadır. Doğal güzelliklere sahip Bayburt'umuzun bu zenginliklerini korumak, yeşil alanlarımızı artırmak ve çevre bilincini yaygınlaştırmak için hep birlikte sorumluluk almalı, ağaçlandırma çalışmalarına destek vererek orman sevgisini de gelecek nesillere aktarmalıyız. Her vatandaşımızın imkanları ölçüsünde bahçesine bir fidan, tarlasına bir ağaç dikmesi, çevremizin korunmasına ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasına da önemli katkı sağlayacaktır."

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Konuşmaların ardından Vali Eldivan ve davetliler, çeşitli türdeki fidanları toprakla buluşturdu.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Şiran ilçesine bağlı Telme Göleti mevkisinde düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine, Vali Cevdet Atay, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara ve davetliler katıldı.

Vali Atay ve beraberindekiler, konuşmaların ardından fidan dikti.