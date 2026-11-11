Bayburt'ta öğrencilere Kızılayın faaliyetleri anlatıldı

Öğrencilere yardımlaşma, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincinin önemi anlatılırken, bireysel katkıların iyilik hareketlerinin büyümesindeki yeri vurgulandı. Programın sonunda öğrencilerin merak ettikleri sorular da yanıtlandı.

Okulun konferans salonunda, Kızılay Kulübü tarafından düzenlenen programa Bayburt Kızılay Şubesi temsilcileri ve gönüllüleri katıldı. Seminerde, Kızılayın kuruluş amacı, yürüttüğü yardım faaliyetleri ve afet dönemlerinde üstlendiği görevler ele alındı. Kurumun ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı destekler, gönüllülerin çalışmalardaki katkısı ve toplumsal dayanışmanın önemi üzerinde duruldu.

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