Bayburt'ta öğrencilerle Kudüs üzerine söyleşi yapıldı

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 'Kudüs Benimdir' projesi çerçevesinde düzenlenen programda Kudüs’ün tarihi, dini ve kültürel önemi, Mescidi Aksa’nın İslam dünyasındaki yeri ve Müslümanlar için taşıdığı değer öğrencilere anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Mirasımız Kudüs Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen programa Vahdettin Dumanoğlu konuk oldu. Söyleşide, Kudüs’ün tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan yapısı, İslam tarihindeki yeri ele alındı.

Mescidi Aksa’nın Müslümanların ilk kıblesi olması ve Miraç hadisesiyle taşıdığı dini önem üzerinde durulan programda, Kudüs’ün yalnızca tarihi bir şehir değil, aynı zamanda İslam dünyasının ortak hafızasında önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

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Öğrencilerle Kudüs ve Mescidi Aksa üzerine sohbet edilerek genç nesillerde tarihi ve kültürel mirasa yönelik farkındalığın güçlendirilmesi sağlandı.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği program, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.