Bayburt Valiliği voleybol takımı finale yükseldi

Yeni kapalı spor salonunda oynanan yarı final karşılaşmasını Vali Mustafa Eldivan da tribünden takip etti. Mücadelede Kastamonu ekibiyle karşı karşıya gelen Bayburt takımı, rakibini yenerek final biletini aldı.

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