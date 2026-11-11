Bayburt Valiliği voleybol takımı finale yükseldi
Bayburt Valiliği Voleybol Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen voleybol müsabakalarının yarı finalinde Kastamonu ekibini 31 mağlup ederek finale yükseldi.
Bayburt Valiliği Voleybol Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen voleybol müsabakalarının yarı finalinde Kastamonu ekibini 31 mağlup ederek finale yükseldi.
Yeni kapalı spor salonunda oynanan yarı final karşılaşmasını Vali Mustafa Eldivan da tribünden takip etti. Mücadelede Kastamonu ekibiyle karşı karşıya gelen Bayburt takımı, rakibini yenerek final biletini aldı.
Elde edilen sonuçla Bayburt Valiliği voleybol takımı, organizasyonda Türkiye finallerine katılma hakkı elde eden ilk Bayburt ekibi olma başarısını gösterdi.
Vali Eldivan, takımı tebrik ederek final müsabakasında başarılar diledi.
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