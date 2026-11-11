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        Bayburt'ta 'Geleceğe Nefes' için yüzlerce fidan dikildi

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla Bayburt'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi. Baberti Külliyesi alanında gerçekleştirilen etkinlikte bin fidan dikilirken, kent genelinde yıl boyunca 185 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Bayburt'ta 'Geleceğe Nefes' için yüzlerce fidan dikildi

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla Bayburt'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi. Baberti Külliyesi alanında gerçekleştirilen etkinlikte bin fidan dikilirken, kent genelinde yıl boyunca 185 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Bayburt Orman İşletme İl Müdürü Hasan Bacıoğlu, il genelindeki ağaçlandırma çalışmalarıyla Bayburt'un yeşil dokusuna katkı sağlandığını söyledi.

        Dikilen her fidanın gelecek nesillere bırakılan önemli bir miras olduğunu ifade eden Bacıoğlu, "Diktiğimiz her fidan yalnızca geleceğe bırakılan bir ağaç değil, aynı zamanda çocuklarımıza daha temiz bir çevre, daha sağlıklı bir yaşam ve daha yaşanabilir bir dünya bırakma çabamızın ifadesidir. Hep birlikte toprakla buluşturacağımız fidanların kök salarak büyümesini, geleceğimize nefes, dünyamıza barış ve gelecek nesillerimize umut olmasını temenni ediyorum" dedi.

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        Vali Mustafa Eldivan ise kentin doğal güzelliklerinin korunması ve yeşil alanların artırılması için ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekti.

        Bayburt'un yüksek dağları, geniş yaylaları ve akarsularıyla kendine özgü doğal güzelliklere sahip olduğunu belirten Eldivan, "Her vatandaşımızın imkanları ölçüsünde bahçesine bir fidan, tarlasına bir ağaç dikmesi, çevremizin korunmasına ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasına önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

        Vatandaşları uygun alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeye ve mevcut yeşil alanları korumaya davet eden Eldivan, etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

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        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlara can suyu verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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