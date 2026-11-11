Aydıntepe'de doğaya nefes olacak fidanlar dikildi

Programa Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Belirlenen alanda yapılan dikim çalışmalarında fidanlar toprakla buluşturuldu ardından can suyu verildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 'Geleceğe Nefes, Dünya’ya Barış' sloganıyla Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Aydıntepe Yayla Yolu üzerindeki alanda gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

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