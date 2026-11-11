Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Aydıntepe'de doğaya nefes olacak fidanlar dikildi

        Aydıntepe'de doğaya nefes olacak fidanlar dikildi

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış' sloganıyla Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Aydıntepe Yayla Yolu üzerindeki alanda gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Aydıntepe'de doğaya nefes olacak fidanlar dikildi

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 'Geleceğe Nefes, Dünya’ya Barış' sloganıyla Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Aydıntepe Yayla Yolu üzerindeki alanda gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

        Programa Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Belirlenen alanda yapılan dikim çalışmalarında fidanlar toprakla buluşturuldu ardından can suyu verildi.

        Etkinlikte, orman varlığının artırılmasına, doğal çevrenin korunmasına ve ağaç sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Trabzon ve çevre illerde 504 bin 735 fidan toprakla buluşturuldu
        Trabzon ve çevre illerde 504 bin 735 fidan toprakla buluşturuldu
        Bayburt'ta 'Geleceğe Nefes' için yüzlerce fidan dikildi
        Bayburt'ta 'Geleceğe Nefes' için yüzlerce fidan dikildi
        Vali Eldivan Garnizon Komutanı Yılmaz ile görüştü
        Vali Eldivan Garnizon Komutanı Yılmaz ile görüştü
        Bayburt Valiliği voleybol takımı finale yükseldi
        Bayburt Valiliği voleybol takımı finale yükseldi
        Aydıntepe'de öğrenciler geleneksel oyunlarla eğlenerek öğreniyor
        Aydıntepe'de öğrenciler geleneksel oyunlarla eğlenerek öğreniyor
        Bayburt'ta öğrencilerle Kudüs üzerine söyleşi yapıldı
        Bayburt'ta öğrencilerle Kudüs üzerine söyleşi yapıldı