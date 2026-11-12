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        8 yıldır tamamlanamayan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda iki ilin valisi incelemelerde bulundu

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, yapımı devam eden BayburtGümüşhane Havalimanı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bayburt Group İnşaat tarafından yapımı sürdürülen ve 2026 yılı sonunda hizmete açılması hedeflenen havalimanındaki çalışmaların son durumu değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:31 Güncelleme:
        8 yıldır tamamlanamayan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda iki ilin valisi incelemelerde bulundu

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, yapımı devam eden BayburtGümüşhane Havalimanı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bayburt Group İnşaat tarafından yapımı sürdürülen ve 2026 yılı sonunda hizmete açılması hedeflenen havalimanındaki çalışmaların son durumu değerlendirildi.

        İnşaat sahasını gezen vali Eldivan ve Atay proje kapsamında görev yapan teknik ekipten çalışmaların aşamaları hakkında bilgi aldı.

        Salyazı'da inşa edilen havalimanının temeli 2018 yılında atıldı. İlk olarak 2020 yılında hizmete açılması planlanan proje, aradan geçen 8 yıla rağmen tamamlanamadı. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havalimanında 3 bin metre uzunluğunda pist bulunuyor.

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        Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamada havalimanının altyapı çalışmalarının tamamlandığını, üstyapı çalışmalarının ise sürdüğünü bildirmişti. Uraloğlu, 2026 yılı içerisinde havalimanını tamamlayarak uçuşları başlatmayı hedeflediklerini de belirtmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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