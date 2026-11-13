Umre yolcuları dualarla uğurlandı
Umre ibadetini yerine getirmek üzere Bayburt'tan kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, düzenlenen programla uğurlandı.
Giriş: 13.11.2026 - 08:53 Güncelleme:
Umre ibadetini yerine getirmek üzere Bayburt’tan kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, düzenlenen programla uğurlandı.
İl Müftülüğü binası önünde düzenlenen uğurlama programı, Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Müftü Yardımcısı Yener Kalender tarafından dualar edildi.
Duanın ardından umreciler, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ