Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta 'Yapı Kayıt Belgesi' incelemeleri sürüyor

        Bayburt'ta 'Yapı Kayıt Belgesi' incelemeleri sürüyor

        Bayburt genelinde, halk arasında imar barışı olarak bilinen düzenleme çerçevesinde Yapı Kayıt Belgelerine ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yapılarda yerinde ölçüm ve teknik incelemeler gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Bayburt'ta 'Yapı Kayıt Belgesi' incelemeleri sürüyor

        Bayburt genelinde, halk arasında imar barışı olarak bilinen düzenleme çerçevesinde Yapı Kayıt Belgelerine ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yapılarda yerinde ölçüm ve teknik incelemeler gerçekleştiriliyor.

        Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü personellerince yürütülen çalışmalarda, yapıların mevcut durumları yerinde kontrol edilerek belgeye esas bilgilerle karşılaştırılıyor. Ölçüm ve incelemeler sırasında yapıların fiziksel özellikleri ile mevcut kullanım durumlarına ilişkin hususlar belirleniyor.

        REKLAM

        3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, sahada elde edilen veriler doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Yapı Kayıt Belgelerine ilişkin inceleme ve işlemlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta meteorolojik gözlem sistemleri kesintisiz takip ediliyor
        Bayburt'ta meteorolojik gözlem sistemleri kesintisiz takip ediliyor
        Bayburt'ta öğrencilere aile içi iletişim anlatıldı
        Bayburt'ta öğrencilere aile içi iletişim anlatıldı
        Kaymakam Ahat Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi
        Kaymakam Ahat Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi
        Bayburt'ta Öğretmenler Günü'ne özel okçuluk ve dart turnuvası düzenlendi
        Bayburt'ta Öğretmenler Günü'ne özel okçuluk ve dart turnuvası düzenlendi
        Umre yolcuları dualarla uğurlandı
        Umre yolcuları dualarla uğurlandı
        4. Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları tamamlandı
        4. Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları tamamlandı