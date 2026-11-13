Kaymakam Ahat Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Kur’an eğitiminin yanı sıra düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle çocukların farklı alanlarda da kendilerini geliştirmelerine imkân sağlanıyor.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ve İlçe Vaizi Sadık Çimen, Demirözü Merkez Yeni Camii’nde çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Kaymakam Ahat, kurs öğreticisinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.