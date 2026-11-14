Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta deneyimli ve genç öğretmenler aynı sofrada buluştu

        Bayburt'ta deneyimli ve genç öğretmenler aynı sofrada buluştu

        Bayburt'ta uzun yıllardır görev yapan öğretmenler ile mesleğe yeni başlayan eğitimciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği buluşmada bir araya gelerek deneyimlerini ve meslek anılarını paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Bayburt'ta deneyimli ve genç öğretmenler aynı sofrada buluştu

        Bayburt'ta uzun yıllardır görev yapan öğretmenler ile mesleğe yeni başlayan eğitimciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği buluşmada bir araya gelerek deneyimlerini ve meslek anılarını paylaştı.

        Öğretmenevinde organize edilen buluşmada, deneyimli öğretmenler meslek hayatları boyunca edindikleri bilgi ve birikimleri, karşılaştıkları zorlukları ve unutamadıklarını genç meslektaşlarına aktardı.

        Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, ömür boyu süren bir gönül işi olduğunu vurguladı. Kahraman, tecrübeli öğretmenlerin birikimlerinin genç eğitimcilerin heyecanıyla birleşmesinin Bayburt eğitiminin geleceğine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bugün burada, Bayburt eğitiminin dününü, bugününü ve yarınını bir araya getirdik. Tecrübeli öğretmenlerimizin yıllar içinde biriktirdiği irfan, genç öğretmenlerimizin heyecanı ve enerjisiyle birleştiğinde, Bayburt'ta eğitimin geleceği çok daha aydınlık olacaktır. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin en büyük gücü de birbirinden öğrenmesidir" dedi.

        REKLAM

        Mesleğe yeni başlayan öğretmenler ise kendilerine yol gösteren, tecrübelerini paylaşan meslektaşlarına teşekkür ederek, Bayburt'ta görev yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Bölge ASKOM Toplantısı Bayburt'ta yapıldı
        Bölge ASKOM Toplantısı Bayburt'ta yapıldı
        Bayburt'ta 270 öğrenci ve 26 öğretmene siber güvenlik eğitimi verildi
        Bayburt'ta 270 öğrenci ve 26 öğretmene siber güvenlik eğitimi verildi
        İkinci kez kopan ön çapraz bağ Bayburt'ta başarılı operasyonla onarıldı
        İkinci kez kopan ön çapraz bağ Bayburt'ta başarılı operasyonla onarıldı
        Bayburt'un yüksek kesimli yaylaları karla kaplandı
        Bayburt'un yüksek kesimli yaylaları karla kaplandı
        Bayburt'ta öğrencilere sağlık eğitimi verildi
        Bayburt'ta öğrencilere sağlık eğitimi verildi
        Peynir üretimi ve satışına yeni kurallar getirildi
        Peynir üretimi ve satışına yeni kurallar getirildi