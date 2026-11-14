Bakan Bak yarın Bayburt'ta

Program kapsamında saat 15.00’te Yeni Şehir Parkı’nda yapımı süren tenis kortu inşaat alanını ziyaret edecek olan Bak, saat 15.30’da Kop Kayak Tesisi’nde incelemelerde bulunacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Kasım Pazar günü Bayburt’ta çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

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