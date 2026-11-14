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        Bakan Bak yarın Bayburt'ta

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Kasım Pazar günü Bayburt'ta çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Bakan Bak yarın Bayburt'ta

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Kasım Pazar günü Bayburt’ta çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

        Bakan Bak yarın 13.00’te Gümüşhane’den Bayburt’a hareket edecek ardından 14.00’te cirit sahasının açılış törenine katılacak.

        Program kapsamında saat 15.00’te Yeni Şehir Parkı’nda yapımı süren tenis kortu inşaat alanını ziyaret edecek olan Bak, saat 15.30’da Kop Kayak Tesisi’nde incelemelerde bulunacak.

        Bakan Bak, Bayburt programının ardından Rize’ye hareket edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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