Bayburt DSM'de kan bağışının önemi anlatıldı

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde (DSM) düzenlenen seminerde, kan bağışının önemi, kan ihtiyacının boyutu ve bağışçı olma şartları ele alındı.

Kızılay Kan Alım Uzmanı Ahmet Said Hancı, katılımcılara kan bağışı süreci ve kanın tedavilerdeki kullanım alanları hakkında bilgi verdi. Seminerde kanın yapısı ve özellikleri, hangi hastalıkların tedavisinde kan ve kan ürünlerine ihtiyaç duyulduğu, bu süreçlerde kullanılan kan miktarları anlatıldı. İstatistiksel veriler üzerinden Türkiye’deki kan ihtiyacı ve kan gruplarına göre gereksinim durumu da seminerde değerlendirildi.

Seminerde ayrıca kan bağışının nasıl yapıldığı, bağış sürecinin aşamaları ve kan bağışçısı olma şartları hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların konuya ilişkin soruları da Hancı tarafından yanıtlandı.