Aydıntepe'deki okullarda değerler eğitimi çalışmaları görüşüldü

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi ve gençlik çalışmaları kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelinerek ortak faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydıntepe İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, Vaiz Furkan Yıldırım ve din görevlileri Bayram Gündoğdu, İdris Zengin ile Mürsel Gencer, ilçe merkezindeki okullara istişare ziyaretleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi, okullarda yürütülebilecek ortak projeler ve gençlere yönelik faaliyetler ele alındı. Eğitimcilerin görüş ve önerileri de dinlenerek kurumlar arası iş birliği imkânları değerlendirildi.