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        Mobil sosyal hizmet çalışmaları kent merkezinde sürdü

        Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Mobil Sosyal Hizmet Aracı' ile Saray Bahçesi'nde vatandaşlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Mobil sosyal hizmet çalışmaları kent merkezinde sürdü

        Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Mobil Sosyal Hizmet Aracı' ile Saray Bahçesi’nde vatandaşlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Saray Bahçesi’ndeki çalışma kapsamında vatandaşlara sosyal hizmet modelleri, sunulan destekler ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi. Personel, vatandaşlarla birebir görüşerek talep ve sorularını dinledi, ihtiyaç duydukları hizmetlere ilişkin rehberlik yaptı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, İl Müdür Yardımcıları Senem Daştan ve Yavuz Kazık ile birlikte çalışmaları yerinde takip ederek personelden bilgi aldı.

        Mobil sosyal hizmet aracı, daha önce Gökçedere beldesinde, Aydıntepe ilçesinde ve Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar ile Yazıbaşı köylerinde de faaliyet göstermişti. Bu noktalarda vatandaşlarla bir araya gelen personel, sosyal hizmetler ve bakanlığın sunduğu destekler hakkında bilgilendirme çalışmalarında bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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