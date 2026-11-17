Gezici kütüphane Yazyurdu köyünde çocuklarla buluştu
Bayburt İl Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren 'Gezici Kütüphane' otobüsü, Yazyurdu köyünde çocuklarla bir araya getirildi. Etkinlik kapsamında çocuklara kitap okumanın önemi anlatıldı.
Bayburt İl Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren 'Gezici Kütüphane' otobüsü, Yazyurdu köyünde çocuklarla bir araya getirildi. Etkinlik kapsamında çocuklara kitap okumanın önemi anlatıldı.
Köyde düzenlenen etkinlikte çocuklara kitap hediye edilerek kütüphane hizmetlerinden nasıl yararlanabilecekleri hakkında bilgi verildi. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte, çocukların kitaplarla daha yakından tanışması sağlandı.
Gezici Kütüphane hizmetiyle kitap ve kütüphane kültürünün farklı yerleşim yerlerindeki çocuklara ulaştırılması, okuma sevgisinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
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