Demirözü Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirlenen alanlarda tarımsal faaliyet yürütmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Belediyeden yapılan duyuruda, "İlçemize bağlı Esentepe ve Şirin mahallelerimizde yeni imar bölgelerinde yer alan sulama hatlarının Devlet Su işleri tarafından kaldırılmasına karar verilmiştir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına belirlenen bölgelerde tarımsal faaliyet göstermemeleri gerekmektedir. Bölgelere ait bilgiler belediyemiz askı ilan panosunda ilan edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bayburt'un Demirözü ilçesinin Esentepe ve Şirin mahallelerindeki yeni imar bölgelerinde bulunan sulama hatlarının Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kaldırılması kararlaştırıldı.

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