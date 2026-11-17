Bayburt’ta ekim ayında 139 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla azaldı.

Türkiye genelinde ilk el konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105, ikinci el konut satışları ise yüzde 28,5 düşüşle 80 bin 967 oldu.

Toplam 131 bin 72 konut satışının gerçekleştiği ekim ayında, ilk el konut satışlarının payı yüzde 38,2, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 61,8 olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 23 bin 286, diğer konut satışları ise yüzde 26,3 düşüşle 107 bin 786 oldu.

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Yabancılara yapılan konut satışları ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 2 bin 259'a yükseldi. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında yabancılara en fazla konut satışı 477 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, bu ülkeyi 193 satışla İran ve 159 satışla Irak vatandaşları takip etti.

İş yeri satışlarında ilk el satışlar arttı

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 5 bin 519'a ulaştı. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 19,2 azalarak 10 bin 970 oldu.

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İpotekli iş yeri satışları yüzde 37,4 artışla 724, diğer iş yeri satışları ise yüzde 14 azalışla 15 bin 765 olarak kayıtlara geçti.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 11,3 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 14,3 azaldı.