Program, Yıldırım’a hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Toplantının sonunda, Trabzon’a tayini çıkan Salcılar Camii İmam Hatibi Nuh Yıldırım için veda programı düzenlendi. İlçede görev yaptığı süre boyunca verdiği emeklerden dolayı Yıldırım’a teşekkür edildi. İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu ve mesai arkadaşlarıyla vedalaşan Yıldırım’a yeni görev yerinde başarılar dilendi.

İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Salcılar Camii İmam Hatibi Nuh Yıldırım’ın Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığından gelen güncel konular personelle paylaşıldı. Din hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi ve ilçe genelinde yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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