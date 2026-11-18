Bayburt Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bünyesinde inşa edilecek 106 yeni iş yerinin yapım ihalesi, 921 milyon lira bedelle gerçekleştirildi. İhale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İhale Komisyonu aracılığıyla yapıldı.

Milletvekili Orhan Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yatırımın Bayburt'un sanayi kapasitesine, üretimine ve istihdamına katkı sağlayacağını belirterek projenin şehir ve sanayi esnafı için hayırlı olmasını diledi.

Ateş, sürece destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ederek Bayburt'a değer katacak yatırımlar için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.