Bayburt’ta kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemler, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantı salonunda düzenlenen Kış Tedbirleri Toplantısında değerlendirildi.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda, kış mevsimi boyunca il genelinde uygulanacak tedbirler, olumsuz hava şartlarına karşı yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Vali Eldivan, kardan dolayı vatandaşların gündelik yaşamının ve ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için kurumların hazırlıklarını zamanında tamamlamasının önemine dikkat çekti. Eldivan, kış süresince kurumlar arasındaki iş birliğinin ve koordinasyonun kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

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Öte yandan, Karayolları 106. Şube Şefliğinde kış hazırlıkları kapsamında 370 kilometrelik yol ağı için 65 personel ve 26 araç ve iş makinesi göreve hazır bekletiliyor. Karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 10 bin ton tuz stoku da hazır bulunduruluyor.