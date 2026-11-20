Aç oldukları ve yiyecek aradıkları tahmin edilen kurtlar bir süre köy meydanında dolaştıktan sonra evlerin bulunduğu alana doğru yöneldi. Kurtlar, gözüne kestirdiği köpeğe saldırdı. Köpeğin can havliyle bağırması üzerine kurt sürüsü geldikleri yöne kaçarak gözden kayboldu.

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