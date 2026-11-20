Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri ve sözleşme işlemleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Uzlaşma ofisinde yürütülüyor. Sürecin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kentsel dönüşüm personelince gerçekleştirilen ilan işlemiyle hak sahiplerinin uzlaşma sürecine ilişkin bilgilendirilmesi ve davetin duyurulması amaçlanıyor.

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