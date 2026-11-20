Vali Mustafa Eldivan, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’i makamında kabul etti.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesindeki Yeraltı Şehri’nin turizme kazandırılması için yürütülen projede yaşanan ödenek sorunu çözüldü. Yaklaşık 3 yıldır devam eden sismik araştırma ve bilimsel çalışmaların ardından proje ihale aşamasına ulaştı.

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