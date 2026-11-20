Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Sağlık Paketi ile Buzağılar Ölmesin Projesi’ kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli sağlık paketleri dağıtılacak. Başvurular, 23 Kasım Pazartesi günü alınmaya başlayacak.

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