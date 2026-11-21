Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı kapsamında gençler, ziyaret edecekleri şehirlerin tarihi dokusunu tanıma, kültürel değerleri yakından görme ve gezi süresince yeni deneyimler kazanma fırsatı bulacak.

Bayburt’tan yola çıkan gençler, Batman’ın yanı sıra Hasankeyf ve Midyat’ı da ziyaret edecek. Gençler, Hasankeyf’in binlerce yıllık geçmişini yansıtan tarihi mekanları, Midyat’ın taş konaklarını, dar sokaklarını ve geleneksel mimarisini yakından görerek bölgenin tarihi ve kültürel mirası hakkında bilgi edinecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Bayburtlu gençler, Gençlik Merkezinden Batman’a uğurlandı.

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