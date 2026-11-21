Bayburt'tan Erzurum'a bilim ve teknoloji gezisi
Bayburt Gençlik Merkezi DENEYAP Teknoloji Atölyesi ortaokul grubu öğrencileri, Erzurum'a düzenlenen teknik gezi kapsamında bilim, teknoloji ve uzay temalı etkinliklere katıldı.
Bayburt Gençlik Merkezi DENEYAP Teknoloji Atölyesi ortaokul grubu öğrencileri, Erzurum’a düzenlenen teknik gezi kapsamında bilim, teknoloji ve uzay temalı etkinliklere katıldı.
Gezi programında öğrenciler, Bilim Erzurum’da planetaryum ve gözlem etkinlikleriyle uzayı yakından tanıma fırsatı buldu. Programın devamında Erzurum’un tarihi ve kültürel mekanlarını gezen öğrenciler, kentin geçmişi hakkında bilgi edindi.
Bilim ve teknoloji alanında uygulamalı deneyimler kazanmaları amacıyla düzenlenen geziyle öğrencilerin merak duygularının desteklenmesi ve farklı alanlarda bilgi edinmeleri sağlandı.
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