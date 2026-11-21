Bilim ve teknoloji alanında uygulamalı deneyimler kazanmaları amacıyla düzenlenen geziyle öğrencilerin merak duygularının desteklenmesi ve farklı alanlarda bilgi edinmeleri sağlandı.

Gezi programında öğrenciler, Bilim Erzurum’da planetaryum ve gözlem etkinlikleriyle uzayı yakından tanıma fırsatı buldu. Programın devamında Erzurum’un tarihi ve kültürel mekanlarını gezen öğrenciler, kentin geçmişi hakkında bilgi edindi.

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