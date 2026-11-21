TFF Profesyonelliğe Geçiş Ligi takımlarından Bayburtspor'un teknik sorumlusu Ulaş Ulusan, hedeflerinin 6'da 6 yapmak olduğunu söyledi.

Ulusan, yarın Gençosman Stadyumu'nda oynayacakları Çarşambaspor karşılaşmasının centilmenlik içerisinde geçmesini temenni etti.

Takımlar arasındaki sportif rekabette dostluk ve centilmenliğin önemini vurgulayan Ulusan, "Tüm takımlarla dostuz. Her rakibimize karşı sportmence mücadele etmek istiyoruz. Hedefimiz 6'da 6 yapmak." dedi.

Ulusan, maçtan galip ayrılarak yakaladıkları seriyi sürdürmek istediklerini ifade ederek, "Tüm taraftarlarımızı ve sporseverleri Gençosman Stadyumu'na bekliyoruz." diye konuştu.