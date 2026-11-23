Vali Eldivan Gazi Çelik ve ailesiyle bir araya geldi
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, gazi Münir Çelik'i ve ailesini evinde ziyaret etti.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, gazi Münir Çelik’i ve ailesini evinde ziyaret etti.
Şehit aileleri ve gazilerle sık sık bir araya gelen Vali Eldivan, gazi Çelik ve ailesiyle bir süre sohbet etti. Eldivan, Gazi Çelik'e sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunarak devletin ve milletin her zaman gazilerin yanında olduğunu ifade etti. Çelik ailesi ise evlerine konuk olan Vali Eldivan'a teşekkürlerini ileterek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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