Bayburt Gençlik Merkezi önünde düzenlenen uğurlamada bir araya gelen gençler, zirveye katılmak üzere yola çıktı.

Bayburt’ta üniversite öğrenimi gören 40 öğretmen adayı genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 30 Altı Gençlik ZirvesiEğitim ve Geleceğin Öğretmenleri programı için Ankara’ya uğurlandı.

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