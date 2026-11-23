İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman’ın da katıldığı anma programında, eğitime yıllarca emek veren Canip Korkmaz ve hayatını kaybeden tüm öğretmenler rahmet ve minnetle yâd edildi.

Korkmaz’ın mezarı başında MEB AKUB ekibi ve öğrenciler Kur’anı Kerim okuyarak dua etti.

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