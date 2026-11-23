Bayburt'ta merhum eğitimci Canip Korkmaz kabri başında anıldı
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bayburt Ortaokulunun eski müdürlerinden merhum eğitimci Canip Korkmaz, dualarla anıldı.
Giriş: 23.11.2026 - 12:23 Güncelleme:
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bayburt Ortaokulunun eski müdürlerinden merhum eğitimci Canip Korkmaz, dualarla anıldı.
Korkmaz’ın mezarı başında MEB AKUB ekibi ve öğrenciler Kur’anı Kerim okuyarak dua etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman’ın da katıldığı anma programında, eğitime yıllarca emek veren Canip Korkmaz ve hayatını kaybeden tüm öğretmenler rahmet ve minnetle yâd edildi.
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