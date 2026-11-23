Bayburt’ta tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak ve üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturmak amacıyla ekimi yapılan gül olumlu sonuç verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nişantaşı köyünde üretici Gürkan Yeneroğlu tarafından müdürlüğün teknik desteğiyle 1 dekarlık alanda gül dikimi yapıldı.

Başarılı sonuç alan çiftçi Yeneroğlu, üretim alanını 35 dekara çıkararak yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, gül yetiştiriciliği yapılan üretim alanında incelemelerde bulundu.

Köse, gülün yalnızca tarımsal bir ürün olarak değil gül esansı, gül yağı, gül suyu ve gül şerbeti gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülebilmesi açısından da önemli bir ekonomik potansiyel taşıdığını belirtti.

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Gül yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve bu alandaki ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi için kurulacak bir işleme tesisinin Bayburt tarımına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Köse, bu tür yatırımların ürün çeşitliliğini artıracağını, üreticilere yeni gelir kapıları açacağını ve tarımsal üretimde katma değeri yükselteceğini aktardı.

Köse, Bayburt’un tarımsal potansiyelini harekete geçirmek, alternatif ürünleri yaygınlaştırmak ve üreticilere yeni fırsatlar sunmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.