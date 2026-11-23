Çevrenin korunması, doğal su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kamu yatırımlarının çevresel açıdan izlenmesine yönelik çalışmaların ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

Alınan numuneler, su kaynaklarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçlarıyla bölgedeki su kaynaklarının durumunun bilimsel veriler doğrultusunda takip edilmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Laboratuvarı teknik personeli tarafından tünel ve çevresindeki su kaynaklarından analiz edilmek üzere numuneler alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.