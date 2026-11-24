Aslandağı Bungalov Evleri Projesi'nde sona gelindi
Bayburt Valiliği öncülüğünde Aslandağı bölgesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen, ekoturizm yatırımları kapsamında yapımı süren bungalov evleri ve restoran projesinde sona yaklaşıldı.
Bayburt Valiliği öncülüğünde Aslandağı bölgesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen, ekoturizm yatırımları kapsamında yapımı süren bungalov evleri ve restoran projesinde sona yaklaşıldı.
Taş ve ahşabın bir arada kullanıldığı bungalov evleri, ziyaretçilere doğayla iç içe konaklama imkânı sunacak. Proje kapsamında inşa edilen restoran ise konaklama yapmayan günübirlik ziyaretçilere de hizmet verecek.
Vali Mustafa Eldivan, yapımı devam eden bungalov evleri ve restoran alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı. Projenin Bayburt’un konaklama seçeneklerini artıracağını belirten Eldivan, Aslandağı’nın daha fazla ziyaretçi ağırlamasıyla bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtımına ve yerel ekonomiye katkı sağlanacağını ifade etti.
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