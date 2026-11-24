EGEDES sayesinde araçlar durdurulmadan ve trafik akışı aksatılmadan denetim yapılabiliyor. Sistemle egzoz kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması ve hava kalitesinin korunması amaçlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü personelince yol kenarında yapılan denetimlerde, Mobil Plaka Tanıma Sistemi aracılığıyla araç plakaları okunarak egzoz gazı emisyon ölçümlerinin geçerliliği kontrol edildi.

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