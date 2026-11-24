Huzurevi sakinlerine öğretmenlerden anlamlı ziyaret
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MEB AKUB ekibi, Memnune Evsen Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek sürpriz yaptı.
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MEB AKUB ekibi, Memnune Evsen Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek sürpriz yaptı.
Bilgi, birikim ve tecrübeleriyle yol gösteren yaşlılara karanfil veren öğretmenler, büyüklerle bir süre sohbet etti.
Huzurevi sakinlerinin hayır dualarını alan öğretmenler, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi. Huzurevi sakinleri ise ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek genç öğretmenlerin gününü kutladı.
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