Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini bildirerek vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

Gece saatlerinde Bayburt, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kar, Erzincan’da ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. Ayrıca soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.