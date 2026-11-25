Bayburt Valisi olarak Yusuf Güni atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında Bayburt Valiliğinde görev değişikliği yapıldı.
Giriş: 25.11.2026 - 00:31 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında Bayburt Valiliğinde görev değişikliği yapıldı.
Karara göre, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Elazığ Valiliğine atanırken, Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni Bayburt Valisi olarak görevlendirildi.
59 ismi kapsayan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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